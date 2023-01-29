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FB-KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe Kasımpaşa mücadelesi full HD kesintisiz canlı takip linki!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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FB-KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe Kasımpaşa mücadelesi full HD kesintisiz canlı takip linki!

FB-Kasımpaşa maçı canlı izle şeklinde araştırmalar hız kazandı. Spor Toto Süper Lig 21. haftasında futbolseverler Fenerbahçe Kasımpaşa mücadelesine dair detayları araştırmaya başladı. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan maçı anbean canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar kesintisiz canlı takip linkini öğrenmeye çalışıyor. Peki FB-Kasımpaşa maçı canlı nasıl izlenir?

Fenerbahçe maçına dair detaylar nefes kesen mücadeleye dakikalar kala araştırılmaya başlandı. Sahasında Kasımpaşa ekibini konu edecek olan sarı-lacivertli ekip ligde 40. kez mücadele edecek. Fenerbahçe mücadeleden galip ayrılarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Peki FB-Kasımpaşa mücadelesi şifresi nereden izlenir? İşte Fenerbahçe Kasımpaşa mücadelesi full HD kesintisiz canlı takip linki...

FB-KASIMPAŞA CANLI İZLE

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 29 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FB-KASIMPAŞA MAÇI KESİNTİSİZ CANLI TAKİP LİNKİ İÇİN TIKLAYIN!

Mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyen taraftarların belirli bir ücret karşılığı üye olması gerekmektedir. FB-Kasımpaşa maçını şifresi izlemenin bir yolu bulunmamaktadır.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda, Valencia, Batshuayi

Kasımpaşa: Erdem, Tırpan, Donk, Graovac, Yasin Özcan, Eysseric, Ahmet Emin, Hajradinovic, Fall, Chouair, Bahoken

Ligdeki son 2 maçını deplasmanda oynayan ve 6 puan toplayan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı yenerek zirve takibine yara almadan devam etmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya liderin 4 puan gerisinde 41 puanla 2. sırada giriyor.

Selçuk İnan'ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 6 lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Kasımpaşa, bu karşılaşmaların tamamını İstanbul'da oynadı. 7 mücadelede yalnızca iç sahada Alanyaspor'u yenen ve Fatih Karagümrük'le de berabere kalan lacivert-beyazlılar, kalan 5 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

19 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi alan Kasımpaşa, 19 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 14. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe deplasmanda 6-0 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

Pedro'nun yanı sıra tam hazır olmayan Bright Osayi-Samuel ile Joshua King'in de zorlu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

SINIRDA 9 İSİM

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA'DA BEN OUANNES CEZALI

Son oynanan ve 3-1 kaybedilen Medipol Başakşehir mücadelesinde çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan sağ bek Ben Ouannes, Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.

Bahoken ve Hajradinovic de sarı kart sınırında. Bu futbolcular, kart görmeleri halinde Giresunspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

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