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CANLI | Hatayspor Trabzonspor Süper Lig maçı canlı anlatım izle

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Giriş Tarihi: 28.01.2023 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
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CANLI | Hatayspor Trabzonspor Süper Lig maçı canlı anlatım izle

Hatayspor ile Trabzonspor Süper Lig 21. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Zorbay Küçük tarafından yönetilen Hatayspor-Trabzonspor maçı, Hatay Atatürk Stadyumu'nde oynanıyor. Hatayspor-Trabzonspor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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