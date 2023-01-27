Beşiktaş - Alanyaspor CANLI ANLATIM | Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Nasıl canlı izlenir?

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Alanyaspor müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.