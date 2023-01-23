Ümraniyespor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM | Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Kritik mücadele öncesinde iki takımın da 11'leri belli oldu. Maçın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligde Galatasaray ile zirve yarışı veren sarı-lacivertliler, geçen hafta Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 yenmişti.
Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Ümraniyespor'u da yenerek zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, 38 puanla 2. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonu ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı.
Ligde yaptığı 18 maçta 14 puan alabilen Ümraniyespor ise son sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.
TEK EKSİK PEDRO
Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanında Joao Pedro'dan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, zorlu deplasman maçında forma giyemeyecek.
SINIRDA 6 İSİM
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
İLK 11'LER
HangiKredi Ümraniyespor: Orkun; Popov, Allyson, Glumac, O. Atasayar; Kartal Kayra, Oğuz, Sackey, Bettaieb, O. Ayık, U. Nayir.
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Crespo, Arao, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi.
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