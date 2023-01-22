Trabzonspor - İstanbulspor maçı canlı anlatım | Trabzonspor - İstanbulspor karşılaşması saat kaçta hangi kanalda? Maçın hakemi kim?

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TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Yusuf, Djaniny, Gómez

İstanbulspor: Jensen, Mehmet, Rroca, Ba, Oğuzhan, Okan, Muammer, Ethemi, Ali, Eze, Topalli

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI ANLATIM | TIKLA TAKİP ET





İSTANBULSPOR'DA SON DURUM

İstanbulspor tam kadro Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor'u yenen İstanbulspor, Süper Lig'de son 4 maçından 7 puan çıkardı. Sarı-Siyahlılar'da zorlu Trabzonspor maçı öncesi önemli bir eksik bulunmuyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin, son maçı kazanan 11'i büyük oranda koruması bekleniyor.

28 KARŞILAŞMADA 4 YENİLGİ

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlarda üstünlük sağladı.

Söz konusu 28 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Fırtına, Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray ile toplam 13 maç oynarken bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Avcı, söz konusu yenilgileri ise 2020-21 sezonunda Fenerbahçe'ye 1-0 ve Galatasaray'a karşı 2-0'lık sonuçlarla aldı.

FIRTINA 684 GÜNDÜR KENDİ EVİNDE NAMAĞLUP

Trabzonspor, iç sahada müthiş bir seriye sahip. Bordo-Mavililer, 8 Mart 2021'deki Alanyaspor yenilgisinden sonra evinde çıktığı 34 lig karşılaşmasını kaybetmedi. Bu periyotta 22 galibiyet ve 12 beraberlik aldı.

Fırtına, İstanbulspor'u da yenip, 684 günlük seriyi devam ettirmek amacında.

Bordo-Mavililer, önündeki 6 lig maçının 4'ünü Akyazı'da oynayacak.