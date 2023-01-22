Trabzonspor - İstanbulspor maçı canlı anlatım | Trabzonspor - İstanbulspor karşılaşması saat kaçta hangi kanalda? Maçın hakemi kim?
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde İstanbulspor'u konuk ediyor. Peki, Trabzonspor - İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Maçın hakemi kim? Maçın canlı anlatımını ve önemli anları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de futbol heyecanı sürüyor. Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde İstanbulspor'u konuk ediyor.
Peki Trabzonspor - İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Maçın hakemi kim? Maçın canlı anlatımını ve önemli anları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA? MAÇIN HEKEMİ KİM?
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor.
Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar, yardımcı hakem olarak görev yapıyor.
Maçın dördüncü hakemi Ayberk Demirtaş oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından VAR'a Özgür Yankaya atandı.
AVAR'da ise Mustafa Öğretmenoğlu ve Volkan Ahmet Narinç görev alıyor.
beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.
TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Yusuf, Djaniny, Gómez
İstanbulspor: Jensen, Mehmet, Rroca, Ba, Oğuzhan, Okan, Muammer, Ethemi, Ali, Eze, Topalli
TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI ANLATIM | TIKLA TAKİP ET
İSTANBULSPOR'DA SON DURUM
İstanbulspor tam kadro Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor'u yenen İstanbulspor, Süper Lig'de son 4 maçından 7 puan çıkardı. Sarı-Siyahlılar'da zorlu Trabzonspor maçı öncesi önemli bir eksik bulunmuyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin, son maçı kazanan 11'i büyük oranda koruması bekleniyor.
28 KARŞILAŞMADA 4 YENİLGİ
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlarda üstünlük sağladı.
Söz konusu 28 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Fırtına, Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray ile toplam 13 maç oynarken bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Avcı, söz konusu yenilgileri ise 2020-21 sezonunda Fenerbahçe'ye 1-0 ve Galatasaray'a karşı 2-0'lık sonuçlarla aldı.
FIRTINA 684 GÜNDÜR KENDİ EVİNDE NAMAĞLUP
Trabzonspor, iç sahada müthiş bir seriye sahip. Bordo-Mavililer, 8 Mart 2021'deki Alanyaspor yenilgisinden sonra evinde çıktığı 34 lig karşılaşmasını kaybetmedi. Bu periyotta 22 galibiyet ve 12 beraberlik aldı.
Fırtına, İstanbulspor'u da yenip, 684 günlük seriyi devam ettirmek amacında.
Bordo-Mavililer, önündeki 6 lig maçının 4'ünü Akyazı'da oynayacak.
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