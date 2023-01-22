KAYSERİSPOR-BJK MAÇI CANLI İZLE | Kayserispor Beşiktaş maçı full HD kesintisiz canlı TAKİP!
Kayserispor BJK maçı canlı izle araştırmaları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Spor Toto Süper Lig 20. haftasında gerçekleşen mücadelede nefesler tutuldu. Taraftarlar maçı sorunsuz ve kaliteli izleminin yollarını araştırıyor. Peki Kayserispor BJK maçı şifresiz nereden izlenir? İşte Kayserispor BJK canlı takip detayları...
Kayserispor ekibi Spor Toto Süper Lig 20. haftasında BJK ekibini sahasında ağırlıyor. Heyecanla beklenen maça dair detaylar araştırılıyor. Mücadelenin heyecanını doruklarda hissedip takımını desteklemek isteyenler maçın canlı izleme ve takip linklerine ulaşmaya çalışıyor. Peki Kayserispor BJK maçı şifresiz nereden izlenir? İşte Kayserispor BJK mücadelesinin canlı takip bilgileri...
KAYSERİSPOR BJK CANLI İZLE
Kayserispor - Beşiktaş maçı 22 Ocak Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Müsabakayı şifresiz takip edebilmenin bir yolu yok. Belirli bir ücret karşılığı üye olarak maçı anlık ve canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Kayserispor: Cenk Gönen, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Cardoso, Kemen, Mensah, Gökhan, Mane
Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Tayfur, Redmond, Muleka, Cenk Tosun
Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar yedekler arasında.
SÜPER LİG'DE 45. RANDEVU
İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 44 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 25 defa sahadan 3 puan ile ayrılan taraf olurken Kayserispor 11 karşılaşmada gülen taraf oldu. Ligde oynanan 8 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar rakip fileleri 69 kez havalandırırken kalesinde 43 gol gördü. Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki son maç sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynandı ve bu mücadeleyi Beşiktaş, taraftarı önünde 1-0 kazanmayı başardı.
BEŞİKTAŞ BU SEZON İLK PEŞİNDE
Siyah-beyazlılar Kayserispor karşısında galip gelirse bu sezon ilk kez üst üste 4 galibiyet elde etmiş olacak. Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu süreçte Adana Demirspor'u 1-0, Kasımpaşa ve Konyaspor'u ise 2-1'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş, Kayserispor deplasmanından da galibiyet ile dönerek ligde bu sezon ilk defa üst üste 4 galibiyet alarak seriye devam etmek istiyor.
METE KALKAVAN DÜDÜK ÇALACAK
Kayseri Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Zorbay Küçük olacak.
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