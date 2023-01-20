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İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı

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Giriş Tarihi: 20.01.2023
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İstanbul’da terör operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ, El Kaide-HAD terör örgütleri ile irtibatlı olarak Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirilen ve 'Yabancı Terörist Savaşçı' olduğu tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

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