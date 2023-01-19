FB-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE | ZTK Fenerbahçe maçı FULL HD, KESİNTİSİZ canlı takip! Şifresiz nereden izlenir?

TAKIMLARIN KUPA YOLU

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve bu turda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1'lik skorla eledi. Rizespor ise 3. turdan dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Boyabat 1868'i 3-0, 4. turda Kırklarelispor'u 2-1'le geçti. 5. turda Adana Demirspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi 4-3'lük skorla galip gelerek adını son 16 turuna yazdırdı.