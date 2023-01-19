FB-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE | ZTK Fenerbahçe maçı FULL HD, KESİNTİSİZ canlı takip! Şifresiz nereden izlenir?
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale yükselme mücadelesinde Çaykur Rizespor ekibini sahasında ağırlıyor. Fenerbahçe mücadeleyi kazanarak derbi sonrası yeni bir seriye başlamak istiyor. Bu sezon İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen FB, bu akşam da galip ayrılmayı hedefliyor. Peki FB-Çaykur Rizespor maçı şifresiz nereden izlenir?
FB-Çaykur Rizespor maçı canlı izle şeklinde aratılmalar futbolseverler tarafından yoğunluk kazandı. Mücadeleyi anbean yakından takip etmek isteyen sporseverler detaylarını araştırıyor. Kritik maçın sonucunda turu geçen taraf çeyrek finale yükselecek. İşte Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı HD kesintisiz takip linki...
FB-ÇAYKUR RİZESPOR CANLI İZLE!
FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşma 19 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Hakem Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.
Şimşek'in yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ve Emrah Ünal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.
KUPADA 3. RANDEVU
Fenerbahçe ile Rizespor bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalardan sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı. Bu maçlarda Kanarya'nın 8 golüne, yeşil-mavililer 3 golle karşılık verdi.
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında son olarak nisan ayında Süper Lig'de oynanan mücadele sarı-lacivertlilerin 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
TAKIMLARIN KUPA YOLU
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve bu turda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1'lik skorla eledi. Rizespor ise 3. turdan dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Boyabat 1868'i 3-0, 4. turda Kırklarelispor'u 2-1'le geçti. 5. turda Adana Demirspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi 4-3'lük skorla galip gelerek adını son 16 turuna yazdırdı.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor önünde 2 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro karşılaşmada forma giyemeyecek.
ARDA'NIN İLK 11'DE OYNAMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'e yakın görünüyor.
Teknik direktör Jorge Jesus, uzun süreli sakatlığını atlatan Arda'yı ligde Gaziantep FK mücadelesinde sonradan oyuna almış ve 17 yaşındaki futbolcu etkili bir performansa imza atmıştı.
Portekizli teknik adamın, Çaykur Rizespor karşısında daha fazla süre vereceğini belirttiği genç oyuncusunu ilk 11'de oynatması bekleniyor.
PERES SÜRE ALABİLİR
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres'in de Çaykur Rizespor karşılaşmasında süre alması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalmıştı.
Ligde Galatasaray ve Gaziantep FK müsabakalarında yedek soyunan Peres, forma şansı bulamamıştı.
Fenerbahçe ile Avrupa'da 4, kupada 1 ve ligde 13 maç kaçıran 28 yaşındaki savunmacı, bugün oynaması durumunda 4 ayı aşkın bir sürenin ve 18 resmi müsabakanın ardından forma giymiş olacak.
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