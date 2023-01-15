Hintli yolcu saniye saniye kaydetti: Nepal’deki uçağın düşme anı

Görüntüde, yolcuların kazadan saniyeler önce gayet sakin bir şekilde yolculuklarını devam ettikleri görülürken, uçağın sola doğru yatmasından kısa bir süre sonra yolcuların çığlık attıkları duyuldu. Saniyeler sonra ise uçağın büyük bir gürültüyle yere çakıldığı ve alevler içinde kaldığı görüldü.

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