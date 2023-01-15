Gaziantep FK - Fenerbahçe CANLI ANLATIM | Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

GAZİANTEP FK'DA SON 13 MAÇTA 1 GALİBİYET

Ligin 4. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yenen Gaziantep FK, devam eden haftalarda çıktığı 13 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlardan sadece ligin 10. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Diğer maçlardan ise 6'şar mağlubiyet ve beraberlik aldı.