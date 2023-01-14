Trabzonspor - Başakşehir CANLI ANLATIM | Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta?

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Bruno Peres ise kadroda yer alabilecek.

Başakşehir'de önemli bir eksik bulunmuyor.