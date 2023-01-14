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Trabzonspor - Başakşehir CANLI ANLATIM | Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta?

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Giriş Tarihi: 14.01.2023 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
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Trabzonspor - Başakşehir CANLI ANLATIM | Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Kritik mücadele öncesinde iki takımında muhtemel 11'leri belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

TRABZONSPOR MORAL ARAYIŞINDA

Geçen hafta Corendon Alanyaspor deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Bruno Peres ise kadroda yer alabilecek.

Başakşehir'de önemli bir eksik bulunmuyor.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Djaniny, Trezeguet, Gomez.

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka

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