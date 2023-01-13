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Haberler Spor Haberleri GS-HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE | CANLI ANLATIM! 13 Ocak Galatasaray-Hatayspor maçı kesintisiz full canlı takip LİNKİ! Şifresiz nereden izlenir?

GS-HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE | CANLI ANLATIM! 13 Ocak Galatasaray-Hatayspor maçı kesintisiz full canlı takip LİNKİ! Şifresiz nereden izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
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GS-HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE | CANLI ANLATIM! 13 Ocak Galatasaray-Hatayspor maçı kesintisiz full canlı takip LİNKİ! Şifresiz nereden izlenir?

Galatasaray Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Hatayspor ekibini konuk ediyor. Heyecanla beklenen maça saatler kala futbolseverler arama motorlarında "GS-Hatayspor maçı canlı izle" şeklinde aratılmalar yapıyor. Nef Stadyumu'nda oynanacak olan maçı hakem Okan Buruk yönetecek. İşte Galatasaray-Hatayspor maçı kesintisiz full canlı takip linki...

Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Nef Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mücadele bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Futbolseverler arama motorlarında "GS-Hatayspor maçı canlı izle" şeklinde aratılmalar yapıyor. Peki GS-Hatayspor maçı şifresiz nereden izlenir? İşte GS-Hatayspor canlı takip...

GS-HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray-Hatayspor maçını saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı olarak takip edebilirsiniz. Maç başlar başlamaz canlı takip linki haberimize eklenecektir.

ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Maçı izlemek isteyenler TOD TV 'ye abone olarak kolaylıkla takip edebilir. Şifresiz izlemenin bir yolu bulunmamaktadır.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Rashica, Barış Alper, Kerem, İcardi

Hatayspor: Erce, K. Ahmet, Vranjes, Recep, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Ribeiro, Lobjanizde, Bertuğ

ASLAN LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 39 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bordo-beyazlılar ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet soncunda topladığı 17 puanla averajla 16. sırada yer alıyor.

GALATASARAY'DA 9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray'ın, 7'si Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 17 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu sezon ligde oynadığı 7 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

3 EKSİK VAR

Galatasaray'da Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart gören Belçikalı futbolcu Dries Mertens, cezasından dolayı Hatayaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ayrıca sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ile Mathias Ross kadroda yer alamayacak.

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