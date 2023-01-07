Beşiktaş - Kasımpaşa CANLI ANLATIM | Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta?

ZORBAY KÜÇÜK İLE 6. MÜSABAKA

Adana Bölgesi hakemlerinden Zorbay Küçük, daha önce siyah-beyazlıların 5 maçında görev yaptı. Beşiktaş, Küçük'ün yönettiği mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Küçük, söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlı oyunculara 14 sarı, 1 de kırmızı kart çıkardı. Bu müsabakalarda Beşiktaş'ın rakipleri ise 7 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.

Zorbay Küçük, bu sezon Beşiktaş'ın, deplasmanda İstanbulspor ile oynadığı ve 2-2 sona eren müsabakada da düdük çalmıştı.