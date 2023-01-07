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Beşiktaş - Kasımpaşa CANLI ANLATIM | Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta?

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Giriş Tarihi: 07.01.2023
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Beşiktaş - Kasımpaşa CANLI ANLATIM | Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

ZORBAY KÜÇÜK İLE 6. MÜSABAKA

Adana Bölgesi hakemlerinden Zorbay Küçük, daha önce siyah-beyazlıların 5 maçında görev yaptı. Beşiktaş, Küçük'ün yönettiği mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Küçük, söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlı oyunculara 14 sarı, 1 de kırmızı kart çıkardı. Bu müsabakalarda Beşiktaş'ın rakipleri ise 7 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.

Zorbay Küçük, bu sezon Beşiktaş'ın, deplasmanda İstanbulspor ile oynadığı ve 2-2 sona eren müsabakada da düdük çalmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin ve Josef de Souza ile sarı kart cezalısı Valentin Rosier kadroda yer almadı. Francisco Montero da kamp kadrosuna dahil edilmedi.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlığın ardından iyileşen Faslı futbolcu Romain Saiss, kadroda yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa maçının kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Berkay Vardar, Necip Uysal, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Atiba Hutchinson, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Oğuzhan Akgün, Kevin N'Koudou, Nathan Redmond, Dele Alli, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku; Salih, Gedson, Cenk Tosun, Redmond, Nkoudou, Weghorst.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Donk, Yasin; Tırpan, Aytaç, Eysseric; Fall, Mortadha, Hajradinovic.

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