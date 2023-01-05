Trabzonspor - Giresunspor CANLI ANLATIM | Trabzonspor - Giresunspor maçı saat kaçta?

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Karadeniz ekibinde, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Marc Bartra ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, A.Ömür, Djaniny (Naci), Trezeguet, Gomez



Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Görkem, Mejia, MuratCem, Serginho, Kuwas, Bajic