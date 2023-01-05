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Trabzonspor - Giresunspor CANLI ANLATIM | Trabzonspor - Giresunspor maçı saat kaçta?

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Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
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Trabzonspor - Giresunspor CANLI ANLATIM | Trabzonspor - Giresunspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk ediyor. Kritik mücadele öncesinde iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

İKİ TAKIM DA ÇIKIŞ ARAYIŞINDA

Ligde geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda 4-1 mağlup olarak zirve yarışında önemli yara alan bordo-mavililer, Bitexen Giresunspor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Karadeniz ekibinde, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Marc Bartra ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, A.Ömür, Djaniny (Naci), Trezeguet, Gomez

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Görkem, Mejia, MuratCem, Serginho, Kuwas, Bajic

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