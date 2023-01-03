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Oneycenter’da halı saha turnuvasının kazananı Ahlebuse oldu!

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Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
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Oneycenter’da halı saha turnuvasının kazananı Ahlebuse oldu!

Gökhan Gökmen ve Âdem Çiçek tarafından düzenlenen turnuva çok etkili maçlara sahne oldu. 12 takım centilmenlik içinde mücadele etti ve ortaya izlenesi maçlar çıktı.

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