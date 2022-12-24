CANLI | Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de damgasını vuracak derbi

İBRE VALENCİA'DA AMA...

Valencia, Dünya Kupası'ndan sakat döndü ancak iyileşti. Tecrübeli golcü, takımın en skorer ismi konumunda. Valencia, Fenerbahçe'de 15, Ekvador ile Dünya Kupası'nda da 3 kez ağları sarstı. 33 yaşındaki forvet sağlıklı olduğunda Jesus'un her zaman ilk tercihi olmuştu. Valencia, King ile birlikte formaya yakın görünse de Portekizli teknik adam, öğrencisi sakatlıktan yeni çıktığı için bu kez Batshuayi'yi de seçebilir.

FERDİ&CRESPO CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de sezonun iki yıldızı Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, Trabzonspor karşısına ceza sınırında olarak çıkacak. Bu ikili, bu akşam sarı kart görmeleri halinde ligde salı günü Hatayspor ile Kadıköy'de oynanacak mücadelede cezalı duruma düşerek takımlarını yalnız bırakacak. Jorge Jesus, kart konusunda sadce Ferdi ve Crespo'yu değil, tüm takımı uyararak," dedi.