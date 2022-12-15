Son dakika: Türk sporunun kalbi Turkuvaz Medya’da atıyor! Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi

'Türk Futbolunda Yıldız Olmak ve Yıldız Yetiştirmek' panelinde ise teknik direktör Mustafa Denizli, FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır, TFF yöneticisi ve Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, teknik direktör Yılmaz Vural ve Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür bilgiler verecek.