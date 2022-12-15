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Son dakika: Türk sporunun kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor! Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi

SPOR
Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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Son dakika: Türk sporunun kalbi Turkuvaz Medya’da atıyor! Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi

Son dakika haberleri: Türk sporunun kalbi bugün Turkuvaz Medya Merkezi’nde atıyor. A Spor, spor dünyasının önemli isimlerini ‘Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi’nde bir araya getiriyor.

ASpor CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya Grubu'nun spor kanalı A Spor tarafından düzenlenen, 'Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi' bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Çok sayıda panelin olacağı zirvede en dikkat çeken oturumlardan biri Kasapoğlu'nun moderatörlüğünü üstleneceği 'Türk Sporunda Global Başarı Hedefleri' olacak.

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, atılması gereken adımları konuşacaklar.

OLİMPİYAT HEDEFLERİ MASAYA YATIRILACAK

'Olimpik Branşların Vizyon ve Hedefleri' panelinde, milli sporcular Mete Gazoz, Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu ve Eray Şamdan soruları cevaplayacak.

'Türk Futbolunda Yıldız Olmak ve Yıldız Yetiştirmek' panelinde ise teknik direktör Mustafa Denizli, FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır, TFF yöneticisi ve Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, teknik direktör Yılmaz Vural ve Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür bilgiler verecek.

GÜN BOYU CANLI YAYIN

Sabah saat 09.25'te başlayan ve gün boyunca sürecek olan zirve, A Spor kanalından, A Spor websitesinden ve A Spor Youtube kanalından naklen izlenecek.

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