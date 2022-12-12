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Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) basın duyurusu

SPOR
Giriş Tarihi: 12.12.2022
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Türkiye Milli Paralimpik Komitesi TMPK basın duyurusu

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Kurucu Başkanı, engellilerin ağabeyi, değerli spor insanı A. Yavuz Kocaömer’in 18 Kasım 2022’de hayatını kaybetmesinin ardından TMPK’nın yeni Başkanı belli oldu. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkan Yardımcısı Dr. Av. Murat Aksu, 12 Aralık 2022 Pazartesi günü İstanbul Point Otel’de yapılan ve tek aday olarak katıldığı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda TMPK’nın yeni Başkanı oldu.

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