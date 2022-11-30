İşte FIFA Dünya Kupası 2022 son 16'ya kalan takımlar! İlk eşleşmeler belli oldu
Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda tüm heyecan devam ediyor. Grup aşamasının 3. maçlarının oynandığı turnuvada bir üst tura kalmayı garantileyen takımlar belli oldu. Son 16 turu maçlarının bu hafta sonu başlayacağı Dünya Kupası'nda şu ana kadar tam 7 ülke bir üst turu garantiledi. İşte 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar…
Katar'ın ev sahipliğinde süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup karşılaşmalarında şu ana kadar 7 takım son 16'ya çıkmaya hak kazandı.
İkinci maçlar sonunda puan alamayan iki ekip Katar ve Kanada turnuvaya veda etti.
32 MAÇTA 81 GOL ATILDI
Dünya Kupası'nda oynanan ilk 32 karşılaşmada toplam 81 gol atılırken, maç başına 2,53'lük gol ortalaması yakalandı. Beş maçta ise gol sesi çıkmadı.
Turnuvanın en gollü maçı ise İngiltere ile İran arasında oynandı. İngiltere, İran'ı 6-2 yenerken, mücadelede toplam 8 gol kaydedildi.
Turnuvanın en farklı galibiyetini Kosta Rika'yı 7-0 yenen İspanya elde etti.
İŞTE SON 16'YA KALAN TAKIMLAR
Fransa
Senegal
İngiltere
ABDİLK EŞLEŞMELER BELLİ OLDU
Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdırıyor 2022 Dünya Kupası son 16 turunda ilk eşleşmeler şöyle:
İngiltere - Senegal
Hollanda - ABD
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