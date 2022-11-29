İngiltere - Galler CANLI ANLATIM | İngiltere Galler maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Nasıl canlı izlenir?
2022 Dünya Kupası'nda İngiltere ve Galler, B Grubu'ndaki son maçlarında karşılaşıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.
Kupa mücadelesine ABD beraberliğiyle başlayan Galler ise sonraki karşılaşmada İran'a 2-0 mağlup oldu.
İngiltere'nin 4 puanla lider olduğu grupta, İran 3 puanla ikinci durumda bulunuyor. ABD'nin 2, Galler'in ise 1 puanı var.
Karşılaşmayı İngiltere kazandığı takdirde gruptan çıkacak. Grupta eksi 2 averajı bulunan Galler ise rakibini farklı mağlup edip tur için ABD ile İran arasındaki maçın sonucunu bekleyecek.
İLK 11'LER
İngiltere : Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Bellingham, Rice, Henderson, Foden, Rashford, Kane.
Galler : Ward, Williams, Davies, Rodon, Mepham, Allen, Ampadu, James, Ramsey, Bale, Moore.
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