İngiltere - Galler CANLI ANLATIM | İngiltere Galler maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Nasıl canlı izlenir?

İngiltere'nin 4 puanla lider olduğu grupta, İran 3 puanla ikinci durumda bulunuyor. ABD'nin 2, Galler'in ise 1 puanı var.

Karşılaşmayı İngiltere kazandığı takdirde gruptan çıkacak. Grupta eksi 2 averajı bulunan Galler ise rakibini farklı mağlup edip tur için ABD ile İran arasındaki maçın sonucunu bekleyecek.

İLK 11'LER

İngiltere : Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Bellingham, Rice, Henderson, Foden, Rashford, Kane.

Galler : Ward, Williams, Davies, Rodon, Mepham, Allen, Ampadu, James, Ramsey, Bale, Moore.