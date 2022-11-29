İlkay Gündoğan’dan Dünya Kupası ve Katar sözleri: Müslümanlar için gurur verici

"MÜSLÜMANLAR İÇİN GURUR VERİCİ"

Mücadelenin ardından The Athletic'e açıklamalarda bulunan Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan, Katar'da yapılan Dünya Kupası ile ilgili, "Ben Müslüman bir ailedenim. Dünya Kupası'nın Katar'da düzenleniyor olması tüm Müslümanlar için gurur verici." şeklinde konuştu.