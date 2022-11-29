İlkay Gündoğan'dan Dünya Kupası ve Katar sözleri: Müslümanlar için gurur verici
Dünya Kupası maçında İspanya ile 1-1 berabere kalan Almanya'nın yıldız ismi İlkay Gündoğan maç sonunda konuştu. İlkay, "Dünya Kupası'nın Katar'da olması Müslümanlar için gurur verici." dedi.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda E Grubu'nun ikinci maçları başlarken Luis Henrique'nin ekibi İspanya ile Hans Flick'in yönetimindeki Almanya Al Bayt Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1 sona erdi ve iki takım 1'er puanını sahibi oldu.
"MÜSLÜMANLAR İÇİN GURUR VERİCİ"
Mücadelenin ardından The Athletic'e açıklamalarda bulunan Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan, Katar'da yapılan Dünya Kupası ile ilgili, "Ben Müslüman bir ailedenim. Dünya Kupası'nın Katar'da düzenleniyor olması tüm Müslümanlar için gurur verici." şeklinde konuştu.
İLKAY SAHA İÇİNE ODAKLANMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ
Öte yandan grubun ilk maçında Japonya'ya mağlup olan Almanya Milli Takımı, karşılaşma öncesi FIFA'nın kol bandı yasağına tepki olarak takım pozunda ağızlarını elleriyle kapatarak bu kararı protesto etmişlerdi.
Gündoğan, İspanya mücadelesi öncesi herhangi bir eylem gerçekleştirmedikleri için artık politikanın bittiğini söyledi ve saha içine odaklanmaları gerektiğini belirtti.
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