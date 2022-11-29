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Hollanda - Katar CANLI ANLATIM | Hollanda - Katar maçı saat kaçta?

SPOR
Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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Hollanda - Katar CANLI ANLATIM | Hollanda - Katar maçı saat kaçta?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarında karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

Al Bayt Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başladı ve TRT Spor'dan yayınlanıyor. Maçı Gambiyalı hakem Bakary Gassama yönetiyor.

Oynadığı 2 maçta hanesine 4 puan yazdıran Hollanda, A Grubu'nda averajla lider durumda bulunuyor. Henüz puan elde edemeyen Katar'ın ise turnuvaya grup aşamasında veda etmesi kesinleşti.

Hollanda, Katar'ı mağlup etmesi ya da sahadan bir puanla ayrılması durumunda son 16 turuna yükselecek. "Portakallar" yenilmesi halinde ise gruptan çıkabilmek için Ekvador'un Senegal'e üstünlük kurmasını bekleyecek.

İLK 11'LER

Hollanda : Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Roon, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Depay.

Katar : Barsham, Mohammed, Miguel, Khoukhi, Hassan, Ahmed, Al Haydos, Madibo, Hatem, Ali, Afif.

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