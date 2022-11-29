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Fransa Milli Takımı'ndan Benzema kararı

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Giriş Tarihi: 29.11.2022
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Fransa Milli Takımı’ndan Benzema kararı

Karim Benzema dahil birçok yıldızından yoksun Katar'da mücadele eden Fransa, 2'de 2yaparak gruptan çıkmayı garantiledi. Benzema, sakat olmasına rağmen resmi kadroda yer alıyor.. Ve Horozlar, 2022'de unvanlarını korurlarsa, golcü futbolcuya da şampiyonluk madalyası verilecek.

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