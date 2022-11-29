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Ekvador - Senegal CANLI ANLATIM | Ekvador Senegal maçı saat kaçta?

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Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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Ekvador - Senegal CANLI ANLATIM | Ekvador Senegal maçı saat kaçta?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador ile Senegal, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarında karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başladı ve TRT1'den yayınlanıyor. Müsabakada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalıyor.

Grupta birer galibiyet ve beraberlik yaşayan Ekvador, 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı 2 maçın birini kazanan ve diğerinden mağlup ayrılan Senegal ise 3 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.

Ekvador, sahadan galibiyetle ya da beraberlikle ayrılması halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Senegal ise Ekvador'u mağlup etmesi durumunda son 16 takım arasındaki yerini alacak.

İLK 11'LER

Ekvador : Galindez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Gruezo, Franco, Caicedo, Plata, Estrada, Valencia.

Senegal XI: Mendy, Sabaly, Koulibaly, Jakobs, Diallo, Ciss, Gueye, Ndiaye, Gueye, Sarr, Dia.

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