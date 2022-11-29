2022 Dünya Kupası: ABD İran'ı yenerek son 16'ya adını yazdırdı
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İran ile ABD karşı karşıya geldi. Maçta 2 tarafın da kıran kırana mücadele ettiği maçın 90 artı 8 dakikalık uzatması ABD'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. ABD İran'ı yenerek adını son 16'ya yazdırdı.
Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda A Grubu son maçında İran ile ABD karşı karşıya geldi.
Al Thumama Stadı'nda İspanyol hakem Mateu Lahoz'un yönettiği karşılaşmada ABD, İran'ı 1-0'lık skorla geçti.
ABD'ye galibiyeti getiren golü 38'inci dakikada Christian Pulisic kaydetti.
Bu sonuçla ABD, B grubunu 5 puan ile 2'nci bitirerek son 16'ya yükselen takımlar arasında yerini aldı.
Öte yandan İran'da Kayserispor forması giyen Majid Hosseini 90 dakika süre alırken, Ali Karimi 45'inci dakikada Milad Mohammadi'nin yerine oyuna girdi.
ABD'de ise Antalyaspor formasını terleten Haji Wright 77'nci dakikada Josh Sargent'ın yerine oyuna dahil oldu.
İNGİLTERE VE ABD SON 16 TURUNA ADLARINI YAZDIRDI
2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda oynanan 3'üncü ve son maçların ardından İngiltere 7 puan ile lider, ABD ise 5 puan ile gruptan 2'nci çıkarak son 16'ya kalan takımlar oldu.
Ahmad Bin Ali Stadı'nda Galler ile İngiltere karşı karşıya geldi.
Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic'in yönettiği karşılaşmayı İngiltere 3-0 kazandı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 50 ve 68'inci dakikalarda Marcus Rashford, 52'nci dakikada ise Phil Foden kaydetti. İngiltere bu sonucun ardından grubu 7 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
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