2022 Dünya Kupası: ABD İran’ı yenerek son 16’ya adını yazdırdı

İNGİLTERE VE ABD SON 16 TURUNA ADLARINI YAZDIRDI

2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda oynanan 3'üncü ve son maçların ardından İngiltere 7 puan ile lider, ABD ise 5 puan ile gruptan 2'nci çıkarak son 16'ya kalan takımlar oldu.



Ahmad Bin Ali Stadı'nda Galler ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic'in yönettiği karşılaşmayı İngiltere 3-0 kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 50 ve 68'inci dakikalarda Marcus Rashford, 52'nci dakikada ise Phil Foden kaydetti. İngiltere bu sonucun ardından grubu 7 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.