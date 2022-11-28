Portekiz - Uruguay CANLI ANLATIM | Portekiz - Uruguay maçı saat kaçta?

Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayan mücadeleyi, İranlı hakem Alireza Faghani yönetiyor.

Gruptaki ilk maçında Gana'yı 3-2 yenen Portekiz, bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. İlk maçında Güney Kore ile golsüz berabere kalan Uruguay ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.