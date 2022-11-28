Portekiz - Uruguay CANLI ANLATIM | Portekiz - Uruguay maçı saat kaçta?
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın H Grubu ikinci maçında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.
Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayan mücadeleyi, İranlı hakem Alireza Faghani yönetiyor.
Gruptaki ilk maçında Gana'yı 3-2 yenen Portekiz, bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. İlk maçında Güney Kore ile golsüz berabere kalan Uruguay ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
Portekiz ile Uruguay, Dünya Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak.
İki takım, 2018'de Rusya'da düzenlenen şampiyonanın son 16'turunda karşı karşıya gelmiş, Uruguay, Edinson Cavani'nin golleriyle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.
İLK 11'LER
Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro, Neves, William, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Felix, Ronaldo.
Uruguay: Rochet, Gimenez, Godin, Coates, Varela, Bentancur, Valverde, Vecino, Olivera, Cavani, Nunez.
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