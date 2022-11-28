Portekiz son 16 turunu garantiledi
Portekiz, 2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu 2'nci maçında Uruguay'ı 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Cuma günü Güney Kore-Portekiz ve Gana-Uruguay karşılaşmaları oynanacak.
Lusail Stadı'nda İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Portekiz, 54'üncü dakikada Bruno Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Fernandes, 90+3'üncü dakikada penaltıdan bir kez daha ağları havalandırarak skoru 2-0'a getirdi ve Portekiz sahadan bu skorla galip ayrıldı.
Uruguay'da Trabzonspor forması giyen Maxi Gomez 72'nci dakikada Darwin Nunez'in yerine oyuna dahil olurken; Galatasaray forması giyen Fernando Muslera ve Lucas Torreira, Portekiz karşısında süre almadı.
H Grubu'nda 2 Aralık Cuma günü Güney Kore-Portekiz ve Gana-Uruguay karşılaşmaları oynanacak.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 2023'te sürpriz isim! Adada ortalık karışacak! Survivor 2023 ne zaman başlayacak, kadroda hangi ünlü isimler var?
- AÖL sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman? 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte yapılacak?
- Yılbaşı bileti ne kadar? 2023 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları kaç TL? Çeyrek, yarım, tam BİLET FİYAT LİSTESİ...
- POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI | POMEM 2022 başvuru sonuçları açıklandı mı? POMEM başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
- Belediye işçilerine kadro son dakika! 4A, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ve şirket işçileri...
- Aday memurluk nedir, kimleri kapsıyor? Aday memurluk süresi ne kadar, kaç yıl oldu?
- Kamuda sözleşmeliye kadro son dakika: 424 bin sözleşmeliye kadro! Düzenleme yüzleri güldürecek! Kimler kadroda yer alacak, kapsıyor? 4A, 4B...
- TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ | TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ İlk Evim Arsa çekilişi ne zaman açıklanacak?
- 1.000 TL nakit para! Aylık ödemesi gibi verilecek! 2 ayda bir hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...
- Tuzak dizisi de kervana katıldı! Reytinglere mağlup oldu, final yapıyor! Akın Akınözü ve Bensu Soral da çare olmadı...
- ÖTV DÜZENLEMESİ FİYATLARI DÜŞÜRDÜ! Dacia'dan 58 bin TL'ye varan indirim! Hyundai, Renault, Ford liste fiyatları...
- EYT'liyi mest edecek tablo netleşti! Emekli olmak için kilit formül! 1999, 2001, 2002, 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl, yaş ve staj...