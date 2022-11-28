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Gana 3 puanı 3 golle aldı

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Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Gana 3 puanı 3 golle aldı

Gana, 2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Güney Kore'yi 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Son maçlarda Gana ile Uruguay, Güney Kore ile Portekiz karşılaşacak.

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