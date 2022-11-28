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CANLI | Güney Kore - Gana Dünya Kupası maçı izle

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Giriş Tarihi: 28.11.2022
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CANLI | Güney Kore - Gana Dünya Kupası maçı izle

2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Gruplardaki ikinci maçların son gününe girildi. H grubunda yer alan Güney Kore ile Gana karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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