CANLI ANLATIM | Dünya Kupası’nda kritik Kamerun - Sırbistan sınavı! Zorlu mücadele başladı

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu'nun ikinci maçında Kamerun ve Sırbistan karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.