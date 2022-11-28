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CANLI ANLATIM | Dünya Kupası'nda kritik Kamerun - Sırbistan sınavı! Zorlu mücadele başladı

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Giriş Tarihi: 28.11.2022
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CANLI ANLATIM | Dünya Kupası’nda kritik Kamerun - Sırbistan sınavı! Zorlu mücadele başladı

2022 Dünya Kupası heyecanı Katar'da devam ederken, Kamerun ve Sırbistan gruplarındaki ilk galibiyet için karşı karşıya geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden hakem Mohammed Abdulla'nın yönettiği Kamerun-Sırbistan mücadelesinin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu'nun ikinci maçında Kamerun ve Sırbistan karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK GALİBİYETİN PEŞİNDELER

Al Janoub Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla yönetiyor.

Sırbistan gruptaki ilk maçında Brezilya'ya 2-0 yenilirken, Kamerun da İsviçre karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşılaşıyor.

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