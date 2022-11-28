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Brezilya - İsviçre CANLI ANLATIM | Brezilya - İsviçre maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Brezilya - İsviçre CANLI ANLATIM | Brezilya - İsviçre maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya, G Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre ile karşılaşıyor. Zorlu mücadenin canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

974 Stadı'ndan oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.

Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 yenen Brezilya'da, yıldız futbolcu Neymar, ayağındaki sakatlık nedeniyle forma giymeyecek.

Türk asıllı teknik adam Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre ise ilk maçında Kamerun'u tek golle mağlup etmişti.

Dünya Kupası tarihinde karşılaştıkları iki maçtan da beraberlikle ayrılan iki ekipten biri galip gelmesi halinde son 16 turuna çıkmayı garantileyecek.

İLK 11'LER

İsviçre: Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Rieder, Vargas, Sow, Embolo.

Brezilya : Alisson, Militao, Silva, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Fred, Paqueta, Raphinha, Vinicius Jr., Richarlison.

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