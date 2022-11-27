Canlı | İspanya-Almanya Dünya Kupası maçı canlı anlatım izle! İspanya-Almanya maçı hangi kanalda saat kaçta?
Dünya Kupası'nda E Grubu müsabakasında İspanya ile Almanya kozlarını paylaşıyor. Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak maçta ilk maçta Japonya'ya mağlup olan Almanya kazanma peşinde koşarken, İspanya da güçlü rakibini devirmek istiyor. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Dünya Kupası'nın iki favorisi İspanya ile Almanya E Grubunda karşı karşıya geliyor. İlk maçta Japonya'ya yenilen Almanya, kazanmak zorunda olduğu mücadelede Kosta Rika'yı 7-0'la geçen İspanya ile karşılaşıyor.
MAÇIN 11'LERİ
İspanya: Simon, Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Asensio, Ferran Torres, Olmo.
Almanya: Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum, Kimmich, Goretzka, Gnabry, İlkay, Musiala, Müller.
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İKİ TAKIMIN KARŞILAŞMALARINDA SON DURUM NE?
İki takımın son 6 mücadelesinde 3 kez İspanya, 1 kez Almanya sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 maç da berabere sonuçlandı. İspanya, rakibini son olarak 2020'de Uluslar Ligi mücadelesinde 6-0 yendi.
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