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Canlı | Hırvatistan - Kanada canlı anlatım izle! Dünya Kupası'nda kritik maç

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Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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Canlı | Hırvatistan - Kanada canlı anlatım izle! Dünya Kupası’nda kritik maç

2022 FIFA Dünya Kupası'nın F Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya geliyor. Hırvatlar, Fas'ın Belçika'yı devirdiği günde 3 puanı almak isterken, Kanada ise sürpriz peşinde. İşte maçın 11'leri...

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