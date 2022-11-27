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CANLI | Belçika - Fas Dünya Kupası maçı canlı izle! Turnuvada kritik maç

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Giriş Tarihi: 27.11.2022
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CANLI | Belçika - Fas Dünya Kupası maçı canlı izle! Turnuvada kritik maç

Belçika ile Fas 2022 Dünya Kupası grup maçında karşı karşıya geliyor. Meksikalı hakem Cesar Ramos, tarafından yönetilen Belçika-Fas maçı, Al-Thumama Stadium'nde oynanıyor. Belçika-Fas maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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