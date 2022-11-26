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Polonya bu kez hata yapmadı: Suudi Arabistan'ı 2 golle geçtiler

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Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
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Polonya bu kez hata yapmadı: Suudi Arabistan’ı 2 golle geçtiler

2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Polonya, Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup etti.

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