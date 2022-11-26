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CANLI | Polonya - Suudi Arabistan canlı anlatım | C Grubu'nun kaderi çiziliyor

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Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
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CANLI | Polonya - Suudi Arabistan canlı anlatım | C Grubu’nun kaderi çiziliyor

Katar 2022 Dünya Kupası'nda heyecan C grubu maçlarıyla devam ediyor. Arjantin'i yerenerek turnuvaya büyük bir süprizle başlayan Suudi Arabistan zorlu maçta Polonya karşısına çıktı. Karşılaşmanın heyecanını ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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