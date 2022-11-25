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Katar yine mağlup! Senegal 3 puanı 3 golle aldı

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Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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Katar yine mağlup! Senegal 3 puanı 3 golle aldı

2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Senegal, Katar’ı 3-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Katar ise ikinci maçından da mağlup ayrıldı.

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