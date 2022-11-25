Hollanda ile Ekvador yenişemedi: Valencia maça damga vurdu
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında, Ekvador ile Hollanda 1-1 berabere kaldı. Ekvador'un golünü Fenerbahçeli Enner Valencia attı. Valencia turnuvadaki 3'üncü golünü kaydetti.
Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal'ın yönettiği karşılaşmada Hollanda'nın golünü 6'ncı dakikada Cody Gakpo kaydederken, Ekvador'un golü 49'uncu dakikada Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'dan geldi.
VALENCİA SAKATLANDI
Hollanda'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst, 79'uncu dakikada Cody Gakpo'nun yerine oyuna dahil oldu. Ekvador'da ise müsabakaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, 90'ıncı dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Kevin Rodriguez'e bıraktı. Valencia, 49'uncu dakikada kaydettiği gol ile 2'nci maçında 3'üncü golünü atmış oldu.
Bu sonuçla iki takım da 4 puana yükseldi.
Hollanda'nın A Grubu üçüncü maçındaki rakibi Katar olacak. Ekvador ise Senegal ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar 29 Kasım Salı günü oynanacak.
İLK 11'LER
Hollanda : Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Bergwijn.
Ekvador : Galindez, Preciado, Porozo, Hincapie, Torres, Estrada, Mendez, Caicedo, Plata, Estupinan, Valencia.
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