Hollanda ile Ekvador yenişemedi: Valencia maça damga vurdu

VALENCİA SAKATLANDI



Hollanda'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst, 79'uncu dakikada Cody Gakpo'nun yerine oyuna dahil oldu. Ekvador'da ise müsabakaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, 90'ıncı dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Kevin Rodriguez'e bıraktı. Valencia, 49'uncu dakikada kaydettiği gol ile 2'nci maçında 3'üncü golünü atmış oldu.



Bu sonuçla iki takım da 4 puana yükseldi.



Hollanda'nın A Grubu üçüncü maçındaki rakibi Katar olacak. Ekvador ise Senegal ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar 29 Kasım Salı günü oynanacak.

İLK 11'LER

Hollanda : Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Bergwijn.

Ekvador : Galindez, Preciado, Porozo, Hincapie, Torres, Estrada, Mendez, Caicedo, Plata, Estupinan, Valencia.