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Hollanda - Ekvador CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 25.11.2022
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Hollanda - Ekvador CANLI ANLATIM

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında, Hollanda ile Ekvador karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetiyor.

Grup maçlarına iki takım da galibiyetle başladı. Louis van Gaal yönetimindeki Hollanda, Senegal'i Cody Gakpo ve Davy Klaassen'in golleriyle 2-0 yenerken, Ekvador ise ilk maçında Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmayı kazanan takım son 16 turuna kalmayı garantileyecek.

İLK 11'LER

Hollanda : Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Bergwijn.

Ekvador : Galindez, Preciado, Porozo, Hincapie, Torres, Estrada, Mendez, Caicedo, Plata, Estupinan, Valencia.

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