Hollanda - Ekvador CANLI ANLATIM

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetiyor.

Grup maçlarına iki takım da galibiyetle başladı. Louis van Gaal yönetimindeki Hollanda, Senegal'i Cody Gakpo ve Davy Klaassen'in golleriyle 2-0 yenerken, Ekvador ise ilk maçında Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti.