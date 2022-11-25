Dünya Kupası’nda muhteşem cuma görüntüsü! Stat çevresinde binlerce insan namaz kıldı

Katar'daki başka bir camide kaydedilen görüntüde ise 6 kişilik Brezilyalı ailenin Katarlı bir Müslümanın yardımıyla İslam'a geçtikleri görülüyor. Anne, baba, 3 kız ve 1 erkek çocuktan oluşan Brezilyalı aile, Katarlı adam ile konuşarak İslamiyet'i hiçbir baskı altında kalmadan kabul ettiklerini belirtirken, anne ve 3 kızının başlarını örtmeleri de dikkat çekiyor. Heyecanlı oldukları belli olan aile, yine Katarlı Müslüman'ın yardımcı olmasıyla Arapça ve İngilizce şehadet getiriyor. Görüntüde ayrıca camide bulunan cemaatin olayı ilgiyle takip ettikleri görülüyor.





Meksika resmi makamları tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 yılında ülkedeki Müslüman nüfusun 7 bin 982 olduğu bildiriliyor.