Dünya Kupası’nda Fenerbahçe sürprizi! Sardar Azmoun: Çok seviyorum ileride formasını giymek isterim

'İNŞALLAH BİR GÜN'

İsmi daha önce Fenerbahçe'yle anılan tecrübeli oyuncuya, 'Türkiye'de oynar mısın?' sorusu soruldu. Yıldız isim de, "Ben Türkmen'im ve Türkçe biliyorum. Türkler'i çok seviyorum. Türkler benim canım. Ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Bana teklif vardı, biliyorum. İnşallah bir gün Fenerbahçe'de oynarım. Onlara gol attığım için de özür dilerim. Ama şimdi Bayer Leverkusen'de oynama zamanı" dedi.