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Uruguay ile Güney Kore'den sessiz düello

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Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
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Uruguay ile Güney Kore’den sessiz düello

2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Uruguay ile Güney Kore 0-0 berabere kaldı. Maça yedek kulübesinde başlayan Galatasaray'dan Fernando Muslera ile Lucas Torreira ve Trabzonspor'dan Maxi Gomez, karşılaşmada süre almadılar.

Education City Stadyumu'nda Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin'in yönettiği maç golsüz beraberlikle sona erdi ve iki takım da turnuvaya birer puanla başlamış oldu.

Maça yedek kulübesinde başlayan Galatasaray'dan Fernando Muslera ile Lucas Torreira ve Trabzonspor'dan Maxi Gomez, karşılaşmada süre almadılar.

Uruguay'ın H Grubu ikinci maçındaki rakibi Portekiz olacak. Güney Kore ise Gana ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar 28 Kasım Pazartesi günü oynanacak.

URUGUAY'DA BİR DÖNEM KAPANDI

Teknik direktör Diego Alonso, kariyerinde 4. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Muslera'nın yerine bir dönem Sivasspor formasını da giyen 29 yaşındaki Sergio Rochet'e kaleyi emanet etti.

36 yaşındaki Muslera, dünya üçüncüsü oldukları 2010 Güney Afrika'da 7, son 16 turunda elendikleri 2014 Brezilya'da 4, çeyrek final gördükleri 2018 Rusya'da ise 5 maçta takımının kalesini korumuştu.

Uruguay'da Muslera'nın yanı sıra Galatasaraylı bir diğer oyuncu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez, Güney Kore maçına yedek kulübesinde başladı.

İLK 11'LER

URUGUAY: Rochet, Cacares, Godin, Gimenez, Olivera, Valverde, Vecino, Bentancur, Pellistri, Nunez, Suarez.

GÜNEY KORE: Seung-Gyu, In-Beom, Ui-Jo, Woo-Young, Jin-Su, Kim Min-Jae, Moon-Hwan, Young-Gwon, Jae-Sung, Sang-Ho, Heung-Min Son

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