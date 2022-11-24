Uruguay ile Güney Kore’den sessiz düello

Education City Stadyumu'nda Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin'in yönettiği maç golsüz beraberlikle sona erdi ve iki takım da turnuvaya birer puanla başlamış oldu.



Maça yedek kulübesinde başlayan Galatasaray'dan Fernando Muslera ile Lucas Torreira ve Trabzonspor'dan Maxi Gomez, karşılaşmada süre almadılar.



Uruguay'ın H Grubu ikinci maçındaki rakibi Portekiz olacak. Güney Kore ise Gana ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar 28 Kasım Pazartesi günü oynanacak.