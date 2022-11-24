Portekiz ilk yarı durdu ikinci yarı vurdu: Gana ile gol düellosu

RONALDO TARİHE GEÇTİ



Karşılaşmanın 65'inci dakikasında penaltıdan kaydettiği gol ile takımını 1-0 öne geçiren Cristiano Ronaldo, bir rekora daha imza attı. Portekizli yıldız, 5 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk futbolcu oldu.

Portekiz'le ilk olarak 2006 Dünya Kupası'nda sahneye çıkan Ronaldo; 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında da rakip fileleri sarsarak 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk ve tek futbolcu olmayı başardı.





İLK 11'LER

Portekiz: Costa, Cancelo, Danilo, Ruben Dias, Guerreiro, Otavio, Neves, Fernandes, Felix, Bernardo, Ronaldo.

Gana: Ati, Salisu, Amartey, Djiku, Partey, Ayew, Rahman Baba, Kudus, Abdul Samed, Alidu, Williams.