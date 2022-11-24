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İsviçre - Kamerun maçı CANLI anlatım İZLE

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Giriş Tarihi: 24.11.2022
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İsviçre - Kamerun maçı CANLI anlatım İZLE

2022 Dünya Kupası'nda heyecan bugün İsviçre-Kamerun maçıyla start alıyor. Saat 13.00'te başlayan mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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