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CANLI | Uruguay-Güney Kore Dünya Kupası maçı izle

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Giriş Tarihi: 24.11.2022
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CANLI | Uruguay-Güney Kore Dünya Kupası maçı izle

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan, H Grubu maçlarıyla devam ediyor. Uruguay ve Güney Kore, turnuvada ilk maçlarına çıkıyor. Uruguay Güney Kore maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

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