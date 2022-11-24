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Brezilya - Sırbistan CANLI ANLATIM | Brezilya - Sırbistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
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Brezilya - Sırbistan CANLI ANLATIM | Brezilya - Sırbistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, Katar 2022'deki ilk maçında yarın Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

Lusail Stadı'nda yapılacak G Grubu müsabakası, saat 22.00'de başladı. Mücadeleyi İranlı hakem Alireza Faghani yönetiyor.

TURNUVANIN EN BAŞARILI TAKIMI

1930'dan bu yana düzenlenen 21 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı. Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", yıldız futbolcusu Neymar'ın liderliğinde 20 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

İKİNCİ KEZ RAKİP OLUYORLAR

İki takım, Dünya Kupası'nda ikinci kez rakip olacak. 2018 Rusya'da oynanan grup maçını Brezilya 2-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

BREZİLYA: Alisson, Danilo, Silva, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Paqueta, Neymar, Raphinha, Richarlison, Vinicius JR.

SIRBİSTAN: Milinkovic-Savic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Lukic, Gudelj, Mladenovic, Tadic, Mitrovic, Milinkovic-Savic

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