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CANLI | Fas-Hırvatistan Dünya Kupası maçı izle! Dev organizasyonda Beşiktaş'ın yıldızı sahada

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Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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CANLI | Fas-Hırvatistan Dünya Kupası maçı izle! Dev organizasyonda Beşiktaş’ın yıldızı sahada

Fas ile Hırvatístan 2022 Dünya Kupası grup maçında karşı karşıya geliyor. Fernando Rapallini tarafından yönetilen Fas-Hırvatístan maçı, Al Bayt Stadium'nde oynanıyor. Fas-Hırvatístan maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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