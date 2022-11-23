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CANLI | Almanya-Japonya Dünya Kupası maçını izle! Zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 23.11.2022
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CANLI | Almanya-Japonya Dünya Kupası maçını izle! Zorlu karşılaşma

2022 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Almanya ile Japonya karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılıp iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Almanya-Japonya maçını ahaber.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

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