Suudi Arabistan'dan Arjantin galibiyeti sonrası "yok artık" dedirtecek karar! Doyasıya kutlayacaklar! Resmi tatil ilan edildi
Suudi Arabistan, 2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin'i 2-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. Dünya genelinde şaşkınlıkla karşılanan bu skor sonrası Suudi Arabistan hükümetinden flaş bir karar geldi. İşte detaylar...
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, C Grubu'ndaki ilk maçında Arjantin'i 2-1 mağlup etti. Suudi Arabistan, kupanın şampiyonluk adaylarından Arjantin'i mağlup ederek Katar 2022'nin ilk sürprizine imza attı.
Dünya Kupası'nın final maçının da oynanacağı Lusail'deki karşılaşmaya Arjantin hızlı başladı. Tangocular 2. dakikada Messi ile yakaladığı fırsatı kullanamadı.
Karşılaşmanın 8. dakikasında Arjantin'in kullandığı serbest vuruşta, Parades ceza sahasında rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Vincic, VAR'dan gelen uyarı sonrasında kenara gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.
10. dakikada penaltı atışını kullanan Messi, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0.
MESSİ'DEN TARİHİ GOL
Dünya Kupası'nda Arjantin'in ilk golünü atan Messi, 4 farklı Dünya Kupası'nda gol atan 5. oyuncu olarak da tarihe geçti.
Arjantinli yıldız, Pele, Uwe Seeler, Miroslav Klose ve Cristiano Ronaldo'dan sonra bunu başaran ilk isim oldu. Messi, bunu başaran ilk Arjantinli olarak da kayıtlara geçti. Beşinci kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Arjantinli yıldız, 2006, 2014 ve 2018'den sonra 2022 Dünya Kupası'nda da gol atmayı başardı.
Lionel Messi ayrıca Dünya Kupaları'ndaki 7. golünü attı.
Suudi Arabistan ise ilk yarıda ofsayt taktiğini başarıyla uyguladı. Arjantin'in, ilk 45 dakikada Messi ve Lautaro Martinez (2) ile attığı 3 gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Tangocular ilk yarıda tam 7 kez ofsayta düştü.
BAMBAŞKA BİR İKİNCİ YARI
İkinci yarı ise Suudi Arabistan için adeta rüya gibi başladı. Suudi Arabistan 48. dakikada Al-Shehri ve 53. dakikada Al-Dawsari ile bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.
Arjantin Teknik Direktörü Scaloni takımını ayağa kaldırmak için 59. dakikada 3 değişiklik birden yaptı. Lisandro Martinez, Fernandez ve Alvarez oyuna dahil oldu.
Savunmada çok etkili olan Suudi Arabistan, kalan dakikalarda da rakibine fazla net fırsat vermedi. Arjantin'in yakaladığı az sayıdaki pozisyonda ise kaleci Al-Owais başarılı kurtarışlarıyla kalesini gole kapattı. Suudi Arabistan maçı 2-1 kazanarak sahadan tarihi bir galibiyetle ayrıldı.
Mücadeleyi 88 bin 12 kişinin izlediği duyuruldu.
ARJANTİN'İN 36 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ
Katar'a 36 maçlık yenilmezlik serisiyle gelen Arjantin Milli Takımı'nın serisi, Suudi Arabistan karşısında sona erdi.
Son mağlubiyetini 2019 Kupa Amerika'nın yarı finalinde alan Arjantin, Dünya Kupası elemeleri, 2021 Kupa Amerika ve hazırlık maçlarında çıktığı 36 maçta mağlup olmadı.
Arjantin, İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik rekorunu kırma şansını da kaybetti. Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Ekim 2018-Ekim 2021 aralığında 37 maçta yenilgi yüzü görmeyerek tarihe geçmişti.
RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ
Lionel Messi'li Arjantin'i 2-1 yenerek Dünya Kupası'na galibiyetle başlayan Suudi Arabistan'dan resmi bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Arjantin galibiyeti nedeniyle yarın bütün kurumlara resmi tatil ilan edildiği ifade edildi.
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