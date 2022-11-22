Meksika - Polonya CANLI ANLATIM

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu müsabakasında Meksika ile Polonya kozlarını paylaşacak.

Duran toplarda sıkıntı yaşıyorlar

Dünya Kupası tarihinde 7 kez gruplarda, 7 kez de son 16 turunda elenen Meksika Milli Takımı, Kolombiya ile oynadıkları ve ilk yarım saatte 2-0 öne geçmelerine karşın 3-2 yenildikleri maçın ardından yoğun bir şekilde eleştirildi.

Duran toplara karşı milli takımın zaafının 'tarihsel' olduğunu savunan teknik direktör Martino, geçmişte olduğu gibi Meksika'nın turnuvada farklı bir motivasyonla oynayacağına inanıyor.

Paraguay'ı Güney Afrika 2010'da çeyrek finale kadar çıkaran 59 yaşındaki Martino'nun deneyimlerinin Meksika'ya avantaj sağlayacağına inananların sayısı az değil.