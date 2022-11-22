Meksika - Polonya CANLI ANLATIM
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Meksika ile Polonya karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.
Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu müsabakasında Meksika ile Polonya kozlarını paylaşacak.
Duran toplarda sıkıntı yaşıyorlar
Dünya Kupası tarihinde 7 kez gruplarda, 7 kez de son 16 turunda elenen Meksika Milli Takımı, Kolombiya ile oynadıkları ve ilk yarım saatte 2-0 öne geçmelerine karşın 3-2 yenildikleri maçın ardından yoğun bir şekilde eleştirildi.
Duran toplara karşı milli takımın zaafının 'tarihsel' olduğunu savunan teknik direktör Martino, geçmişte olduğu gibi Meksika'nın turnuvada farklı bir motivasyonla oynayacağına inanıyor.
Paraguay'ı Güney Afrika 2010'da çeyrek finale kadar çıkaran 59 yaşındaki Martino'nun deneyimlerinin Meksika'ya avantaj sağlayacağına inananların sayısı az değil.
Gözler Lewandowski'de olacak
Polonya'nın Katar'da en güvendiği isim şüphesiz bu yaz Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan Robert Lewandowski olacak.
Attığı 8 golle milli takımının play-off'lara kalmasında önemli rol oynayan 34 yaşındaki futbolcu, İsveç karşısında da ilk golü atarak turun kapısını araladı.
FIFA dünya sıralamasında 26. basamakta yer alan Polonya'nın kadrosunda ayrıca Juventuslu Arkadiusz Milik, Salernitana'da forma giyen Krzysztof Piatek, Napolili Piotr Zielinski gibi etkili isimler bulunuyor.
İLK 11'LER
Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Kaminski, Krychowiak, Szymanski, Zielinski, Zalewski, Lewandowski.
Meksika: Ochoa, Montes, Moreno, Sanchez, Gallardo, Alvarez, Herrera, Chavez, Vega, Martin, Lozano.
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